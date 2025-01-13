Московские производители привлекли свыше 120 млрд рублей в прошлом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2024 году московские компании, занимающиеся производством одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания, микроэлектроники, смогли получить более 120 миллиардов рублей льготных инвестиционных кредитов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На эти средства компании обновили парк оборудования, модернизировали площадки, нарастили производственные мощности и наладили выпуск новой важной и высокотехнологичной продукции", – обратил внимание заммэра Максим Ликсутов.

Предприятия могут рассчитывать на льготный инвесткредит, который предоставляет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Размер займа может достигать трех миллиардов рублей, а срок погашения – трех лет. При этом ставка по займу составляет всего 3% годовых.

Программа льготного кредитования позволяет компаниям более эффективно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу и увеличивать инвестиции в развитие промышленных объектов.

Благодаря поддержке, оказанной фондом, производители смогут закупить более тысячи единиц высокотехнологичного промышленного оборудования, построить более 1,7 миллиона квадратных метров новых производственных помещений и создать около 30 тысяч рабочих мест, отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, компания по производству лекарств привлекла 2,3 миллиарда рублей на строительство новых корпусов площадью более 35 тысяч квадратных метров для производства лекарств и медицинских материалов, что позволило создать до 900 рабочих мест на предприятии.

Также один из ведущих производителей хлебобулочных изделий получил инвестиции в размере 750 миллионов рублей на покупку 15 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Производитель электронных решений для автомобилей привлек 645 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для закупки 11 единиц оборудования для производства печатных плат, что позволит компании начать выпуск новых видов автомобильной электроники, промышленной электроники и вычислительной техники.

Между тем инвесторы за прошлый год купили у столичных властей 44 помещения в исторических зданиях. В них можно оборудовать пункты питания, магазины, офисы, салоны красоты и другое.

31 объект был реализован при помощи конкурентной процедуры, а еще 13 – по преимущественному праву без проведения торгов. Последняя опция доступна представителям малого и среднего бизнеса, которые уже арендуют у Москвы данные помещения и решили выкупить их.