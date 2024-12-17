Оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы вырос на 39%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот столичных фармацевтических предприятий в период с января по сентябрь 2024 года составил 403,2 миллиарда рублей, что на 38,7% больше значений за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом рассказала заммэра Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Вице-мэр отметила, что доля столичного региона в общероссийском объеме данной отрасли в рамках обозначенного периода текущего года составила практически треть.

Кроме того, компании, выпускающие лекарства и медизделия, обеспечили около 68% оборота отрасли (275,8 миллиарда рублей. – Прим. ред.). Это на 16,7% превышает показатели прошлого за период с января по сентябрь. Остальные 32% (127,3 миллиарда рублей. – Прим. ред.), по ее словам, приходятся на производителей фармацевтических субстанций, оборот которых был выше уровня 2023 года в 2,3 раза.

Также Багреева указала, что 88% оборота столичных фармацевтических предприятий приходится на крупный и средний бизнес. В период с января по сентябрь этого года им удалось заработать около 353,8 миллиарда рублей, что на 44% больше значений аналогичного периода 2023 года. Выручка малых предприятий, как утверждает заммэра Москвы, составила 49,3 миллиарда рублей, то есть свыше 12% отраслевого оборота, увеличившись почти на 10%.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития подчеркнула, что фармацевтические предприятия Москвы успешно решают задачи по импортозамещению. По ее словам, благодаря мерам поддержки со стороны города компании внедряют новые разработки, наращивая с их помощью выпуск лекарств и выводя на рынок современные препараты, не имеющие аналогов в мире.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов дополнил слова Багреевой, напомнив, что в Москве занимаются производством лекарств и медизделий более 300 предприятий. Он отметил, что по итогам трех кварталов этого столичные фармзаводы направили заказчикам продукцию на 16,6% больше, чем за 9 месяцев 2023 года. Это развитие, по его словам, произошло из-за всесторонней поддержки со стороны города по поручению Сергея Собянина.

"Так, на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва" создан и развивается крупнейший в России фармацевтический кластер, а благодаря офсетным контрактам столица уже получает высококачественные препараты для лечения кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний", – подытожил Ликсутов.

Ранее производитель российского высокотехнологичного медоборудования получил статус ОЭЗ "Технополис "Москва". В следующем году на площадке "Алабушево" компания станет производить томографы, позволяющие диагностировать рак на ранних стадиях. Там появятся рабочие места более чем для 190 специалистов. В производственный процесс инвестируют свыше 200 миллионов рублей.

