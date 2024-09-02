Собянин: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным больницам и поликлиникам предоставили свыше 2,4 миллиона упаковок лекарств в рамках офсетных контрактов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, в рамках таких контрактов инвесторы должны локализовать свои предприятия в Москве, а город гарантирует закупку части их товаров. На данный момент, по словам Собянина, практически половина офсетных соглашений приходится на фармацевтическую отрасль. Так, по трем договорам уже поставляются медикаменты.



"В основном это лекарства для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики", – уточнил градоначальник.



Он также заявил, что основная часть предприятий, с которыми подписаны контракты, работают в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Всего в Москве работают свыше 300 производителей препаратов, медицинских изделий и медтехники, рассказал Собянин. По его словам, общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположившихся на территории особой экономической зоны, превышает 300 тысяч квадратных метров.

