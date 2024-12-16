Собянин: площадка "Алабушево" стала центром развития фармацевтической отрасли

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В последние годы основным и крупнейшим центром размещениях новых фармацевтических компаний стала площадка "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

По словам мэра, на площадке работают фармкомпании-резиденты ОЭЗ "Велфарм", BIOCAD, "Р-Фарм" и "Генериум-Некст". Всего на предприятиях трудятся свыше 1,5 тысячи человек. Также на стадии строительства находится более 91 тысячи квадратных метров новых промышленных корпусов.

Статус резидента дает компаниям возможность получать налоговые преференции и таможенные льготы. Например, резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль составляет 2 вместо 20%.

Одним из перспективных механизмов в фармацевтической отрасли стало заключение офсетного контракта, позволяющий городу получать важную продукцию, а инвесторам – гарантированные заказы, уточнил Собянин. Всего с 2017 года заключили восемь офсетных контрактов в инвестиционными обязательствами и сфере фармацевтики суммарно на 38 миллиардов рублей и общим объемом инвестиций порядка 45 миллиардов. Общая площадь производств, которые появятся в городе благодаря таким контрактам, составит почти 150 тысяч "квадратов".

Градоначальник напомнил, что город уже получает лекарства по трем офсетам. С 2021 года в рамках соглашений столичные фармацевтические компании поставили в медучреждения города более 2,4 миллиона упаковок лекарств для лечения различных заболеваний.

Первый офсетный контракт был заключен с компанией BIOCAD. Это предприятие поставило в московские медучреждения свыше 1,7 миллиона упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Всего на площадке "Алабушево" эта компания с 2021 года выпустила более трех миллионов упаковок лекарств для терапии социально значимых заболеваний. Больше половины выпущенных препаратов поставлены в медучреждения города в рамках офсетного контракта, остальные лекарства произвели для поставки в российские регионы.

В этом году BIOCAD запустил производство первого отечественного препарата для терапии рассеянного склероза, зарегистрированный Минздравом РФ в марте прошлого года. Инвестиции в разработку лекарства составили более одного миллиарда рублей.

Также в 2023 году первую линию по производству твердых лекарственных форм запустило предприятие "Велфарм-М". Там выпускают препараты для лечения широко распространенных и социально значимых заболеваний органов дыхания и пищеварения, системы кровообращения, костно-мышечной, нервной и мочевыделительной систем, а также соединительной ткани.

В марте 2023-го город заключил с "Велфарм-М" офсет. Завод наладит производство кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям. Первые поставки в столичные медучреждения начнутся в 2025 году.

В феврале этого года Москва также заключила с этим предприятием еще один контракт, согласно которому инвестор наладит в городе производство противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям. Столица же в течение четырех лет закупит у компании продукции на 6,9 миллиарда рублей. Начало поставок запланировано на 2027 год.

Между тем на площадке "Алабушево" вскоре появятся и другие фармацевтические предприятия, подчеркнул Собянин. Так, компания "Артселленс" в 2027-м начнет выпускать биоаналоги препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Предприятие "Россиум Био" намерено выпускать лекарства для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний.

Ранее производитель российского высокотехнологичного медоборудования получил статус ОЭЗ "Технополис "Москва". В следующем году на площадке "Алабушево" компания станет производить томографы, позволяющие диагностировать рак на ранних стадиях. Там появятся рабочие места более чем для 190 специалистов. В производственный процесс инвестируют свыше 200 миллионов рублей.