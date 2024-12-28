Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы за год купили у властей Москвы более 40 помещений в исторических зданиях, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 2024 году по итогам торгов и по преимущественному праву инвесторы приобрели 44 помещения в объектах культурного наследия общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров", – подчеркнул он.

Речь идет о памятниках со статусом выявленного объекта культурного наследия. Такая недвижимость подходит для создания как пунктов питания, так и магазинов, офисов, салонов красоты.

Большая часть объектов (33) находится в центре Москвы, а всего помещения расположились в 6 административных округах, отметил Ефимов. Еще 4 объекта находятся в ЮВАО, 3 – в ВАО, 2 – в ЮВАО и по 1 – в СЗАО и СВАО.

"Около 70% проданных помещений в исторических зданиях были реализованы по итогам электронных торгов", – напомнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что 31 объект был реализован при помощи конкурентной процедуры, а еще 13 – по преимущественному праву без проведения торгов. Последняя опция доступна представителям малого и среднего бизнеса, которые уже арендуют у Москвы данные помещения и решили выкупить их.

Самым крупным по площади объектом стала часть "Главного дома городской усадьбы 1820-х годов" на улице Воронцово Поле и помещения в Хавско-Шаболовском жилом комплексе на улице Лестева, построенном в 1921–1930 годах.

Ранее власти города рассказывали, что создаваемый в Краснопахорском районе промышленный кластер объединит производителей строительных материалов. Для постройки двух предприятий в районе поселка Спортбаза инвесторам предоставили земельные участки по льготной ставке.

