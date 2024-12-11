Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили около 182 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московскую неделю интерьера и дизайна на ВДНХ посетили около 182 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, лучшие работы, в том числе под брендом "Сделано в Москве", представят в Новой Третьяковке на выставке "110 лет российского дизайна". С полным каталогом можно ознакомиться здесь.

Мэр обратил внимание, что дизайн – это не только эстетика, но и важнейшая отрасль экономики Москвы. При поддержке правительства города количество столичных компаний в сегменте дизайна и интерьера за три года увеличилось на 17,6%, до 21,4 тысячи организаций.

В Московской неделе интерьера и дизайна приняли участие 1 188 компаний, причем 54% из них – впервые. Очно выставку посетили 462 человека, 253 из них проживают в Москве. Еще 45 человек – международные участники, побывавшие онлайн.

Всего прошло 180 мероприятий деловой программы, выступили 16 отраслевых международных спикеров и 191 отраслевой российский спикер. Для представителей сферы производства мебели, интерьера, декора, дизайна и архитектуры провели профильную деловую программу и байерскую сессию с представителями из Китая и Перу.

V Московская неделя интерьера и дизайна проходила в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ с 29 ноября по 2 декабря. Центральной темой мероприятия стал русский стиль. Во всех пространствах, арт-объектах и стендах участников отразили сочетание наследия русского классического стиля и трендов дизайна.

Московскую неделю интерьера и дизайна задумало правительство Москвы в 2022 году как один из важнейших инструментов поддержки профильного бизнеса. Она проводится по решению Собянина.

Мероприятие имеет международный статус, среди участников – 45 иностранных компаний из 17 стран мира, включая Белоруссию, Испанию, Италию, Казахстан, Киргизию, Колумбию, Турцию, Узбекистан, Финляндию и Южную Корею.

Выставка проходит дважды в год и по традиции включает в себя выставку дизайнеров и производителей мебели, предметов интерьера и декора, деловые сессии, бизнес-знакомства, экспертные сессии и другие мероприятия, способствующие развитию бизнеса и экспортного потенциала. Участие для российских компаний бесплатное.

