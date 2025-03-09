ВДНХ и Музей Москвы представили проект об истории выставки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВДНХ и Музей Москвы представили совместный проект, который посвящен истории и культуре выставки, передает портал мэра и правительства столицы.

Участники этого проекта получат возможность рассказать о том, какие памятные предметы, связанные с ВДНХ, хранятся в их семейных архивах. Например, у многих москвичей есть подобные сувениры, подарочные открытки и многое другое. Каждому желающему предложат поделиться фотографиями этих предметов и историями о них.

Цель проекта заключается в воссоздании образа выставки за счет предметов быта, архивных документов и воспоминаний ее посетителей.

Чтобы принять участие в проекте нужно направить онлайн-заявку и прикрепить к ней фотографию памятной вещи, а также ее описание и рассказ о том, как и когда она была получена и какие семейные истории связаны с ней. Прием заявок начнется 10 марта и будет продолжаться до 11 мая 2025 года.

Уже с 12 по 30 мая экспертная группа займется оценкой присланных артефактов. Результаты этой работы будут представлены на научно-практической конференции "Музей в городе – город в музее".

Ранее в павильоне № 58 на ВДНХ открылся спецпроект "Музей СВО", который посвящен героизму участников спецоперации. Он познакомит посетителей с победными традициями России и подвигами военнослужащих.