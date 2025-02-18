Историческое панно о сельской жизни вернулось в павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Масштабная картина Бориса Щербакова "Молочно-мясное животноводство в СССР" вернулась в павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ. Ее разместили в лекционном зале, где проходит выставка Государственной Третьяковской галереи #ТретьяковкаНаВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Картина размером 5,4 на 4,1 метра выполнена в технике масляной живописи. В 1958 году полотно располагалось в арочной нише зала № 8. Однако в начале 1960-х его демонтировали.

Спустя десятилетия картину нашли в павильоне № 42 "Животноводство" во время подготовки здания к ремонту. Произведение находилось под куполом на металлической конструкции.

Авторство холста смогли установить благодаря подписи художника, которую он оставил в правом углу. Картина раскрывает тему колхозного благополучия и изобилия. На полотке среди цветущих полей, залитых солнцем, и раскидистых берез на фоне реки пасется стадо коров. Художник изобразил мирную сельскую жизнь.

Реставрацию картины начали осенью 2021 года и завершили через год. Над ней сделали лозунг, который был в 1958 году: "В ближайшие годы догоним США по производству мяса, молока и масла на душу населения".

Между тем гости выставки #ТретьяковкаНаВДНХ могут увидеть горельефы, один из которых был создан коллективом из восьми скульпторов во главе с народным художником СССР Евгением Вучетичем, а второй – работа Исидора Фрих-Хара.

Горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!" является одной из самых выдающихся работ Вучетича. На нем представлено шествие советского народа на фоне самых известных сооружений эпохи социализма. В их числе высотка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, плотина ГЭС и другие. Выставка будет работать до сентября 2025 года.

