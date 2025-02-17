Выставка о метро в годы Великой Отечественной войны открылась в "Моих документах"

Фото: Главархив Москвы/Н. Грановский. 1944 год

Центры госуслуг "Мои документы" совместно с Главархивом открыли первую из экспозиций, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Выставка "Метро Москвы в годы войны" была создана в рамках проекта "Москва – с заботой об истории", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гости смогут узнать о работе Московского метрополитена с 1941 по 1945 год, а также о культурном наследии военных лет.

Экспозиция покажет жизнь горожан в подземке, ее строительство и организацию. На выставке посетителям расскажут об интересных фактах мозаики, которая украшает станции, а в инфографике гости узнают о героизме сотрудников метро.

Кроме того, на выставке представят видео, в котором москвичи и ветераны поделились воспоминаниями о строительстве и открытии станций в период войны. Также в нем будет информация об открытии библиотеки на станции "Курская".

Вместе с тем в экспозиции представлен архивный аудиоролик с воспоминаниями Героя Советского Союза Ивана Лавейкина и обращением к молодежи писателя-фронтовика Сергея Смирнова.

Для детей приготовили интерактивную игру, посвященную станциям метро и связанным с ними героям.

Выставка работает в 30 центрах. Районные офисы открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы – с 10:00 до 22:00.

Между тем более 360 бесплатных экскурсий по историческим и современным достопримечательностям столицы проведут в рамках пятой культурно-просветительской акции "Московские истории", приуроченной ко Всемирному дню гида. Все мероприятия пройдут с 21 по 23 февраля.

