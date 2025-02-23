Спецпроект "Музей СВО" открылся на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Спецпроект "Музей СВО", который посвящен героизму участников спецоперации, открылся в павильоне № 58 на ВДНХ, сообщила пресс-служба Выставки.

Данный проект познакомит посетителей с победными традициями России и подвигами военнослужащих. Почетными гостями в день открытия выставки стали защитники Отечества, волонтеры и общественники.

Так, экспозицию увидел участник боевых действий в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Харьковской области Никита Пастушок. Он поделился мнением, в соответствии с которым выставка будет интересна и детям, и взрослым. Боец подчеркнул, что открытие этого музея имеет большое значение и для тех, кто сейчас находится на фронте.

Вместе с тем выставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Герой Советского Союза, ветеран спецподразделения, генерал-майор Геннадий Зайцев обратил внимание, что предки россиян проявляли исключительные стойкость и мужество в годы Великой Отечественной войны. Он назвал открытие выставки важным событием в жизни Москвы и всей России, а также отметил, что, по его мнению, экспозиция будет очень популярна.

Спецпроект в разных форматах демонстрирует цели, идеалы и быт военнослужащих, находящихся на передовой. Таким образом посетители могут почувствовать сопричастность к судьбе Родины и к тем, кто отстаивает суверенитет государства. Как отметил ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Субботин, эта выставка будет способствовать сохранению памяти о героизме и единстве российских бойцов.

Вместе с тем на экспозиции представлены вдохновляющие примеры осознанного и деятельного патриотизма. Комментируя открытие музея, военный эксперт Игорь Потапов подчеркнул, что выставка стала уникальной по наполнению и смыслу. Все предметы и истории, представленные на ней, подлинные и имеют связь с реальными людьми и событиями, отметил он.

Не менее интересным спецпроект покажется и самим защитникам Отечества, подчеркнула учредитель фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Наша сила добра" Надежда Попова.

"Мы постоянно организуем экскурсии и разные поездки для бойцов, вернувшихся с СВО. Но больше всего они любят бывать на военных выставках, и этот музей, я уверена, им понравится. Ребятам важно знать, что их ценят, о них думают, их ждут. Также для них очень важно, чтобы подвиги, которые они совершали и продолжают совершать, остались в памяти людей", – рассказала она.

Уточняется, что посетить экспозицию все желающие могут бесплатно.

Вместе с тем на ВДНХ подготовили насыщенную культурную программу, приуроченную ко Дню защитника Отечества. В общей сложности запланированы более 30 событий. Кроме того, 23 февраля на ВДНХ будут действовать различные акции.