Еще одна полоса появится на съездах с трассы М-4 "Дон" на МКАД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Еще одна полоса появится на съездах с трассы М-4 "Дон" на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД за счет переразметки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Теперь на трассе движение будет организовано по двум полосами. Благодаря этому водители смогут в два раза быстрее съезжать на МКАД. Также уменьшится время проезда участков с 5–10 до 1–3 минут, уточнили в департаменте.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что переразметка помогает улучшить условия проезда водителей на тех участках, где наблюдается интенсивное движение.

По его словам, в 2025 году специалисты ЦОДД планируют реализовать масштабный проект переразметки развязки на пересечении МКАД, М-4 "Дон" и Липецкой улицы, предусматривающий примерно 10 изменений.

"В районе развязки в рамках проектов ЦОДД по переразметке с прошлого года ведется комплекс улучшений. Уже сделали 3 изменения, еще 7 запланировали на этот год", – отметили в департаменте.

Условия для комфортного продвижения водителей на дорогах продолжат улучшаться по поручению Сергея Собянина, заключил Ликсутов.

Всего в 2025 году планируется реализовать около 100 проектов по переразметке столичных дорог: добавление полос и разворотов, в том числе на ключевых магистралях с интенсивным движением, например, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Дептранс Москвы объяснил, что дополнительная полоса повышает пропускную способность на 15–20%, а новые развороты формируют альтернативные маршруты.

