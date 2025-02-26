Новости Москвы: спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Зябликове

Завершается строительство спортивного комплекса в районе Зябликово. Его возводят на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. В здании площадью более четырех тысяч квадратных метров обустроят два бассейна: большой для оздоровительного плавания и маленький для детей. Также в спорткомплексе будет большой тренажерный зал.

Тем временем на юге города строят дополнительный участок Московского скоростного диаметра (МСД), который протянется вдоль Каспийской улицы. Кроме того, в рамках проекта возведут пять эстакад и тоннель под Бакинской улицей. Запуск развязки позволит без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 "Дон" и Липецкую улицу.

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