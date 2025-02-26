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26 февраля, 07:15

Экономика

Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

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Эксперты составили рейтинг районов Москвы с наиболее доступными ценами на новостройки. Лидером стал район Некрасовка, где средняя стоимость квадратного метра в январе составила 179 тысяч рублей.

На втором месте оказался район Старое Крюково с ценой 212 тысяч рублей за квадратный метр. Третье место занял район Ховрино, где "квадрат" обходится в 230 тысяч рублей. Также в топ-5 вошли Крюково и Косино-Ухтомский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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