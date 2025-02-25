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25 февраля, 15:15

Экономика

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов

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Россия находится на втором месте в мире по запасам редкоземельных металлов, уступая только Китаю. Эти ресурсы активно используются в высокотехнологичных отраслях, включая производство электроники, авиастроение и медицину.

Партнерство между Россией и США в этой сфере возможно только после разрешения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о перспективах сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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