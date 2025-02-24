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24 февраля, 07:15

Экономика

Валютные операции обложили повышенной комиссией

Валютные операции обложили повышенной комиссией

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В некоторых российских банках повысились комиссии за валютные операции. В частности, за прием долларов старого образца клиентам нужно платить от одной до пяти тысяч рублей за одну купюру. Банки объясняют такие меры повышенными рисками и операционными затратами, связанными с проверкой подлинности старых банкнот, которые имеют меньший уровень защиты от подделок.

Кроме того, некоторые банки начали взимать дополнительную плату за подбор клиенту купюр нового образца. Также появились отдельные офисы, где меняют старые доллары по пониженному курсу, но и продают их дешевле, чем новые банкноты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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