Турэксперт Ансталь: бесплатный Wi-Fi поможет сэкономить на заграничных поездках

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Сэкономить на заграничных поездках поможет бесплатный Wi-Fi в популярных местах, который можно использовать вместо роуминга. Об этом рассказала тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь, сообщает News.ru.

По ее словам, точки бесплатного подключения также можно найти на туристических картах. Благодаря этому россиянам будут доступны бесплатные звонки и сообщения по Сети.

Также Ансталь отметила, что поездки за границу обойдутся дешевле в межсезонье или периоды горящих туров, так как стоимость в эти периоды снижается. Поездка в Турцию, например, обойдется дешевле в апреле, ведь сезон отдыха в этой стране только начинается.

"Также можно взять билеты только с одним чемоданом или ручной кладью, если привыкли путешествовать налегке", – подчеркнула эксперт.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что ОАЭ является выгодным направлением для отдыха в феврале – начале марта. Туры можно взять за 50–60 тысяч рублей, что является аномально низкой стоимостью, отметил эксперт. Однако в таком случае речь не идет об отеле с собственным пляжем. В таких местах цена будет значительно дороже Египта и Турции.