Петербург стал самым популярным у россиян городом для отдыха на 23 февраля

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Санкт-Петербург и Стамбул стали популярными местами для отдыха у жителей России на 23 февраля. Это следует из опроса сервиса для планирования путешествий, результаты которого представила "Газета.ру".

Согласно исследованию, 20,7% россиян проведут 23 февраля в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности оказалась Москва – в столицу на праздник поедут 16,6% опрошенных. Третье место у Сочи – туда отправятся 9% респондентов. При этом отмечается, что Москва и Сочи по сравнению с 2024 годом стали более востребованными.

Чаще всего россияне на 23 февраля выбирают отели из категории "четыре звезды", на которые приходится 40% бронирований. Средняя стоимость номера составляет 10 тысяч рублей в сутки – это на 6% ниже, чем в 2024 году, сказано в сообщении.

Что касается заграничных направлений, то здесь лидером стал Стамбул. В турецкий город планируют отправиться 10,7% российских туристов. У россиян также популярны Минск и Париж – в эти города хотят поехать 9,3 и 4% опрошенных соответственно. Кроме того, жители России предпочли отправиться на 23 февраля в Дубай, Абу-Даби, Мадрид, Доху, Бангкок, Ереван и Ташкент. Особенно выросла популярность у столицы ОАЭ – туда намерены полететь в три раза больше россиян, чем в прошлом году.

Как рассказал RT вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, жители России чаще ездят за границу, нежели по стране. Продажи заграничных туров выросли на 15–17%, тогда как рост продаж на внутрироссийские направления составил 12–13%. По словам Мкртчяна, популярность набирают такие страны, как Малайзия, Япония и Вьетнам.

По словам собеседника издания, такая динамика наблюдается с начала января, когда начал расти курс доллара. Эксперт связал рост продаж туров за границу именно с курсом американской валюты.

Ранее сообщалось, что российские мужчины хотели бы получить на 23 февраля от своих работодателей полезные и универсальные подарки. Более половины из них (54%) сильнее всего обрадовались бы подарочным картам или сертификатам.

Каждый пятый мужчина на 23 февраля желает получить сертификат в магазин техники или новый гаджет. В действительности работодатели зачастую дарят сотрудникам на День защитника Отечества корпоративный мерч (27%) и продукты питания (25%).