В Москве будут работать более 50 пунктов сбора подарков участникам СВО к 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи смогут передать подарки по случаю Дня защитника Отечества для участников специальной военной операции (СВО). Более 50 пунктов сбора будут работать в столице с 10 по 23 февраля, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Принести посылки, письма и открытки с пожеланиями горожане смогут в "Домики добра", расположенные на площадках проекта "Зима в Москве", а также в штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры.

Наиболее полезными подарками могут стать предметы личной гигиены и принадлежности для ежедневного ухода, а также различные теплые вещи, чай и сладости. Подготовить подарки к отправке москвичам помогут волонтеры. При этом важно, чтобы все товары были новыми, упакованными и имели бирки.

Пункты сбора будут работать на территории всех округов Москвы. Их полный список можно посмотреть на официальном сайте акции.

Вместе с тем "Домики добра" продолжат работать в столице до 28 февраля. Помимо бойцов СВО, москвичи могут оставить там подарки для детей, которым чаще всего приносят мягкие игрушки, настольные игры, развивающие наборы и книги. Кроме того, можно передать товары для животных, которым собирают сухой и влажный корм, а также игрушки и аксессуары.

