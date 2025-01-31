Предприниматели собирают товары бойцам СВО с помощью проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели закупают и передают необходимые бойцам СВО товары и перечисляют средства через благотворительный фонд. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта "Зима в Москве" бизнесмены предлагали покупателям новогоднюю продукцию. Например, Мария продает уникальные игрушки. Их можно было приобрести вплоть до проведения фестиваля "Китайский Новый год в Москве". По словам Марии, предоставление бесплатных торговых площадей – большое дело для маленького предпринимателя и уникальная возможность принять участие в мероприятиях.

"Мы помогаем нашей стране чем можем. Оказываем по мере сил поддержку нашим замечательным защитникам", – сказала она.

Сэкономленную от аренды сумму Мария направляет бойцам специальной военной операции. В 2024 году она вместе с коллегой Натальей Белой перечислили через благотворительную организацию "Народный фронт. Все для победы!" деньги на приобретение квадрокоптера. Кроме того, закупили носки, которые передали в храм, а также гигиенические и санитарные принадлежности.

Предприниматель Любовь Дворикова выставляет на прилавках украшения с росписью по дереву и декор. Она готовит оригинальную продукцию также к Масленице, Пасхе и другим праздникам.

"Однажды мимо проходил молодой человек, который вернулся со специальной военной операции в отпуск. Он подошел к "Домику добра", весело спросил: "Вы это нам собираете?" Мы разговорились, узнали, чем можем помочь. Оказалось, что нужны нижнее белье, носки, одноразовые бритвы и пена для бритья", – рассказала Любовь.

После этого она с сыном закупили все необходимое, а также поделились списком с его одноклассниками. Они собрали для бойцов большой гуманитарный груз и передали его в "Домики добра".

Между тем владельцы столичных кафе, ресторанов, пекарен и небольших точек общепита на регулярной основе отправляют бойцам СВО еду длительного хранения. В посылках военные получают крупы, консервы, чай с сахаром и многое другое.

Предприниматели собирают гуманитарные грузы весом несколько сотен килограммов благодаря закупкам большого количества продуктов напрямую у поставщиков.