Вице-президент АТОР: в Египте и ОАЭ можно выгодно отдохнуть в феврале – марте

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Египет и ОАЭ являются выгодными направлениями для отдыха в феврале – начале марта, отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с Москвой 24. Он рассказал о стоимости туров на двоих с перелетом на 7 ночей.

"Можно отметить Египет, где сейчас погода приходит в климатическую норму. В новогодние праздники там немного холодновато из-за ветров. Но сейчас погода как раз входит в свой бархатный сезон. И вполне достаточное большое количество вариантов перелета. А цены как раз на ближайшее время заманчивые, от 60–80 тысяч начинаются за тур на двоих", – уточнил он.

Весеннее и даже летнее тепло будет в это время в ОАЭ, добавил Мурадян. Туры можно взять за 50–60 тысяч рублей, что является аномально низкой стоимостью, отметил эксперт. Однако в таком случае речь не идет об отеле с собственным пляжем. В таких местах цена будет значительно дороже Египта и Турции.

В турецкой Анталье температура прогнозируется на уровне 17–18 градусов, а значит, купаться еще будет холодно, объяснил Мурадян. Цена за тур, по его словам, начинается от 80 тысяч рублей.

Такие цены связаны с высоким предложением на фоне низкого спроса в эти месяцы. Пока обороты только набираются после новогодних праздников, подытожил вице-президент АТОР.

Между тем российские туристы стали чаще выбирать удаленные регионы страны. Зафиксировано активное развитие бронирования летних поездок на Камчатку – 18% авторских туров приходится на данный регион. Среди других направлений указаны Бурятия, Красноярский край, плато Путорана и Сахалин – по 17, 11, 10 и 8% соответственно.

