Эксперт Патешман: гибкость в маршрутах поможет туристам сэкономить

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Для того чтобы сэкономить на поездке в Европу, нужно следить за акциями западных авиакомпаний. Об этом Life.ru заявил независимый финансовый консультант Александр Патешман.

Эксперт привел пример, как купил билеты у армянского авиаперевозчика за четыре тысячи рублей туда-обратно. По его словам, если даты не совпадают, можно рассмотреть вылет за день до или после нужной даты. Патешман отметил важность гибкости в планировании маршрутов. Например, если билеты в один город дорогие, то стоит рассмотреть варианты перелетов в соседние населенные пункты.

Сэкономить средства можно и на проживании. Если самый дешевый тариф предполагает двухместный номер, а с ребенком он стоит дороже, то можно взять этот номер, а ребенка провести "просто так". Один из родителей заезжает первым, а второй приходит спустя время.

Собеседник издания рекомендовал включать завтраки в стоимость, чтобы сэкономить на питании. Также он посоветовал искать бесплатные экскурсии.

Еще один способ сэкономить, который назвал финансовый консультант, – перевозка документов. В специализированных чатах за это можно получить до 100 евро, что частично покроет расходы на путешествие.

Между тем российские туристы стали чаще выбирать удаленные регионы страны. Так, зафиксировано активное развитие бронирования летних поездок на Камчатку – 18% авторских туров приходится на данный регион. Среди других направлений указаны Бурятия, Красноярский Край, плато Путорана и Сахалин – по 17, 11, 10 и 8% соответственно.