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Новости

28 января, 14:45

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Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Цифра дня: 1,5 триллиона рублей

Собянин: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Собянин: свыше 100 ресторанов станут участниками фестиваля "Китайский Новый год" в Москве

Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Объем туристско-экскурсионного потребления в прошлом году составил более 1,5 триллиона рублей, а размер поступлений в бюджет Москвы – около 210 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает.

Мэр отметил, что цифровые технологии в туризме по достоинству оценили гости столицы, прежде всего систему Russpass. Приложение активно скачивают, там можно составить свой маршрут прогулок. Кроме того, там доступны покупка билетов и бронь гостиниц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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