Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Объем туристско-экскурсионного потребления в прошлом году составил более 1,5 триллиона рублей, а размер поступлений в бюджет Москвы – около 210 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает.

Мэр отметил, что цифровые технологии в туризме по достоинству оценили гости столицы, прежде всего систему Russpass. Приложение активно скачивают, там можно составить свой маршрут прогулок. Кроме того, там доступны покупка билетов и бронь гостиниц.

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