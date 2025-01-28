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Новости

Новости

28 января, 11:15

Новости

Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

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Новости часа: за 10 лет в Москве капитально отремонтировали 14,5 тысячи домов

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Новости часа: в Москве с начала года открылось четыре поликлиники по новому стандарту

В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

Новости часа: в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр

Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

Объем туристско-экскурсионного потребления в прошлом году составил более 1,5 триллиона рублей, а размер поступлений в бюджет Москвы – около 210 миллиардов рублей. Поэтому ставка на развитие туризма полностью оправдала себя и соответствует мировым трендам. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что цифровые технологии в области развития туризма успешно осваиваются в Москве. Благодаря приложению Russpass можно найти идею для поездки и составить свой маршрут прогулок. Также там можно купить билеты и забронировать гостиницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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