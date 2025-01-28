28 января, 11:15Новости
Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы
Объем туристско-экскурсионного потребления в прошлом году составил более 1,5 триллиона рублей, а размер поступлений в бюджет Москвы – около 210 миллиардов рублей. Поэтому ставка на развитие туризма полностью оправдала себя и соответствует мировым трендам. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что цифровые технологии в области развития туризма успешно осваиваются в Москве. Благодаря приложению Russpass можно найти идею для поездки и составить свой маршрут прогулок. Также там можно купить билеты и забронировать гостиницу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.