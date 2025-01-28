В Москве стартовал третий сезон фестиваля "Живая сцена"

В столице начался третий сезон фестиваля школьных театров "Живая сцена". Интерес к мероприятию вырос на треть по сравнению с прошлым годом – участие в нем планируют принять более 20 тысяч учащихся школ и колледжей.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, фестиваль – это часть комплексной работы города по развитию детей и молодежи. Помимо изучения фундаментальных наук, особое внимание уделяется творчеству. Театральные мастерские действуют на базе школ, колледжей и центров дополнительного образования.

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