Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:30

Город

В Москве стартовал третий сезон фестиваля "Живая сцена"

В Москве стартовал третий сезон фестиваля "Живая сцена"

Москвичи показали кадры с позеленевшей травой в Беговом районе

В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

В Московском зоопарке показали видео с малайской медведицей Звездочкой

Самой популярной датой для свадьбы в Москве в этом году стало 25 января

На mos.ru упростили заказ справок и документов

Москвичам рассказали, как оформить вывоз ненужных вещей через mos.ru

Москвичи рассказали, как они относятся к притоку туристов в столице

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

В столице начался третий сезон фестиваля школьных театров "Живая сцена". Интерес к мероприятию вырос на треть по сравнению с прошлым годом – участие в нем планируют принять более 20 тысяч учащихся школ и колледжей.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, фестиваль – это часть комплексной работы города по развитию детей и молодежи. Помимо изучения фундаментальных наук, особое внимание уделяется творчеству. Театральные мастерские действуют на базе школ, колледжей и центров дополнительного образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестивалитеатрвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика