24 января, 15:30Общество
Москвичи показали кадры подъезда, в котором сделали оранжерею
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Москвичи прислали кадры подъезда в Северном округе. Там жители сделали живой уголок, оранжерею и аквариум.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.