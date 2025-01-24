Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 15:30

Общество

Москвичи показали кадры подъезда, в котором сделали оранжерею

Москвичи показали кадры подъезда, в котором сделали оранжерею

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о новых кампусах для студентов

В ГД задумались, не слишком ли много тратят россияне на импульсивные покупки

Госдума не поддержала предложение запретить продажу фастфуда детям

В Москве температура может подняться выше нормы на 7 градусов 24 января

Эксперты рассказали, как пожар в Клину повлияет на поставки сыра

В школьную программу хотят включить изучение песен Газманова и Shaman

Стадо кабанов заметили на дороге в Подмосковье

"Атмосфера": минус 3 градуса ожидается в Москве вечером 24 января

Температура может подняться выше 0 градусов в Москве 24 января

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичи прислали кадры подъезда в Северном округе. Там жители сделали живой уголок, оранжерею и аквариум.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика