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23 января, 13:30

Происшествия

Подъезд дома заволокло паром на Рублевском шоссе в Москве

Подъезд дома заволокло паром на Рублевском шоссе в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали кадры, на которых подъезд заволокло паром в доме на Рублевском шоссе. Там лопнула труба с горячей водой. В здании не работают лифты, есть подтопления. Причины коммунальной аварии неизвестны.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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