Гастроэнтеролог Кашух: после употребления сыра может болеть голова

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У некоторых после употребления сыра начинает болеть голова. Это связано с наличием в продукте тирамина, который повышает кровяное давление и агрессивно влияет на нервную систему. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

По ее словам, вещество содержится в выдержанных сырах – пармезане, чеддере, горгонзоле и камамбере. Однако она подчеркнула, что множество других видов сыра богато молочным белком и жирами, а также витаминами группы А и В, в том числе В12, который помогает человеку оставаться энергичным и работоспособным.

Кроме того, в этом продукте содержится аминокислота триптофан – предшественник серотонина, "гормона радости". Несмотря на это, врач посоветовал не забывать, что сыры являются очень калорийными. В 100 граммах пармезана содержится около 430 килокалорий. Самыми низкокалорийными считаются моцарелла, адыгейский сыр и рикотта.

Также эксперт предупредила, что в состав сыров входит много соли, которая задерживает жидкость и провоцирует появление отеков, а также создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Если продукт качественный и приготовлен с соблюдением технологий, то любой вид сыра пойдет на пользу, если у человека нет непереносимости лактозы или аллергии на молочные белки, например казеин", – отметила Кашух.

При этом гастроэнтеролог предостерегла беременных от употребления сыра с плесенью, так как содержащиеся в нем бактерии Listeria monocyotogenes могут привести к выкидышу и нарушить внутриутробное развитие плода. Этот сыр врач не советует съедать маленьким детям и людям со сниженным иммунитетом.

Для пожилых людей самыми вредными являются соленые и жирные сыры. Врач-диетолог Марият Мухина предупредила, что брынза или фета могут задерживать жидкость, способствовать возникновению отеков, ухудшать прогноз при мочекаменной болезни.

Кроме того, у многих пожилых повышен уровень холестерина. Чтобы не усугублять проблему, Мухина порекомендовала не есть сыры с содержанием жира 40–50% – лучше выбирать легкие виды. Отдельно она посоветовала пожилым женщинам включить в рацион соевый сыр тофу.

