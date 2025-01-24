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24 января, 10:30

Город

Посетители Московского зоопарка показали спящего в пятницу орангутана

Посетители Московского зоопарка показали спящего в пятницу орангутана

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В Московском зоопарке орангутан никак не мог проснуться в пятницу, чем вызвал полное понимание у посетителей. Погода этой недели изматывает, и многие завидуют тем, кто может остаться дома.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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