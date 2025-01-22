Семейные пары в Москве стали посещать танцы для решения проблем

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Столичные семейные пары стали посещать танцы для решения проблем. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал хореограф Евгений Папунаишвили.

По словам хореографа, к нему на занятия стали приходить пары, которым психологи рекомендовали танцетерапию. Сам он уверен, что танец помогает мужчине научиться "вести" свою партнершу в жизни, а женщине – доверять партнеру.

По его словам, женщины пытаются управлять, он же им объясняет, что в паре должен все равно вести партнер.

"И для мужчины это очень важно – научиться вести свою партнершу. Мне кажется, это и в жизни, и в <...> отношениях очень важно и очень полезно", – сказал Папунаишвили.

Ранее психолог Ольга Коробейникова назвала топ неочевидных причин семейных конфликтов. Если в паре между мужем и женой не происходит душевных разговоров и при этом каждый занят только своими делами, значит, высока вероятность наличия семейных конфликтов у супругов. Также признак наличия семейных конфликтов заключается в отсутствии как таковых выяснений отношений, считает эксперт.