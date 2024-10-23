Психолог Коробейникова: отсутствие душевных диалогов говорит о конфликте в семье

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Если в паре между мужем и женой не происходит душевных разговоров и при этом каждый занят только своими делами, значит, высока вероятность наличия семейных конфликтов у супругов. Как пояснила психолог Ольга Коробейникова в беседе с "Газетой.ру", это является самым первым неочевидным признаком проблем.

"Общение больше по быту, по детям, возможно, по работе, но совершенно не про чувства, не про внутреннее состояние", – пояснила специалист, подчеркнув, что если возлюбленные начнут диалог, то он выльется в предъявление обид и претензий.

Второй же, по мнению Коробейниковой, признак наличия семейных конфликтов заключается в отсутствии как таковых выяснений отношений, что прямо противоположно первому показателю. То есть когда в паре совсем не присутствует конфликтов, скандалов или каких-либо эмоций. В таком случае партнеры уже смирились с тем, что изменений ждать не стоит, так как ни одна сторона друг друга не слышит и не понимает.

"Поэтому смысла нет, времени и желания уже ругаться и что-то выяснять. При этом каждый остается при своем мнении, и между ними холодная война", – отметила эксперт.

В свою очередь, третьим признаком считается, если люди проводят очень много времени на работе или еще где-то, лишь бы не в семье. Оба понимают, что отношений больше нет, однако не прекращают их из-за определенной выгоды, уточнила психолог. При таком раскладе супруги практически не проводят времени вместе, стараясь отвлечься на детей.

"Между ними все время кто-то есть. Либо дети, либо друзья семьи, либо родители, либо родственники. Но друг с другом один на один времени они практически уже не проводят", – заключила Коробейникова.

Ранее в России предложили запретить пропаганду разводов. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, сейчас в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей. Это, как она подчеркнула, опасно для детей, у которых формируется свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте.

До этого Владимир Путин подписал закон, увеличивающий госпошлину за расторжение брака. Если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, то граждане заплатят 5 тысяч рублей, а не как раньше 650 рублей.