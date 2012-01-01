Психолог Девятка объяснила, почему нельзя расставаться по СМС

"Я не трус, но я боюсь", – актуальная пословица для многих, кто выгорел в отношениях и хочет уйти. Люди могут месяцами ходить вокруг да около, пытаясь подобрать слова и нужный момент, или же надеются, что их бросят первыми. Почему так сложно просто поговорить и расстаться по-взрослому и работает ли схема "буду вести себя отвратительно, чтобы меня бросили", расскажет семейный психолог Анна Девятка.

Обычная страшная история

"У него депрессия, возможно, кризис среднего возраста. Я должна поддержать его в этот сложный период", – рассуждала Ника, оправдывая некрасивое поведение своего мужа Георгия. Ей 32 года, ему 35, недавно они стали родителями, и после этого началось... Жора стал пропадать на работе, появились командировки, в которых он тратил почти все деньги. Женская интуиция Ники говорила: "Что-то не то, он разлюбил". Но девушка всеми силами отмахивалась от этих мыслей, держась за надежду: "Мы так хотели ребенка, и ради него он останется".

Ника старалась быть хорошей женой и хозяйкой, но из-за этого она сильно уставала и превратилась в тень самой себя. Подруги с восхищением отмечали ее худобу, но девушка знала ей цену. Это результат нервного истощения: Ника терпела, надеясь на чудо, теряя от стресса былую красоту.

Муж видел все это, ему было очень жаль ее. Как выяснилось, его привлекла другая и как ни пытался себя заставить, не мог оживить чувства к Нике. Жора наблюдал, как его жена потихоньку превращается в привидение, ему было невыносимо стыдно перед ней и ребенком, ведь он так хотел семью, а теперь будто предает их. Ничего поделать с собой мужчина не мог, старался не думать о чувствах и хотел пустить проблему на самотек. В таком подвешенном состоянии пара жила уже год.

В этой ситуации Ника старается игнорировать свое плохое состояние и, говоря о сложном психологическом состоянии супруга, упускает факт, что сама находится в депрессии и ей нужна помощь специалистов. Безысходность, отчаяние, необходимость "держать лицо" и загонять злость так глубоко, чтобы ее не чувствовать, вызывают проблемы со здоровьем. Отказ девушки от еды, ее проблемы со сном и общий изможденный вид говорят о том, что пора принимать безотлагательные меры.

Обратиться к истокам

На самом деле Георгий почувствовал желание разойтись еще до рождения ребенка, но ему не хватило смелости. К сожалению, у нас пока еще низка культура расставания, и многие живут в плену установок в духе "если любишь – терпи". Кроме того, когда случается потеря – кто-то разводится, умирает, уезжает в другой город, остальные члены семьи часто стараются делать вид, что все в порядке. Конечно, кто-то горюет вместе, но нередко у близких принято друг перед другом улыбаться, будто проблемы не существует.

Жора тоже вырос именно в такой парадигме, но он помнил, как тяжело было маме, когда от них ушел отец. Думая о расставании с Никой, он представлял, что причинит такую же боль, какую видел в детстве со стороны. Мужчина не хотел быть причиной таких переживаний, поэтому уговорил себя попробовать стать отцом, надеясь, что это укрепит семью.

Если бы Георгий взглянул в глаза своим страхам раньше, четко бы их обозначил, проговорил все с психотерапевтом либо попросил друзей поделиться опытом о проживании развода, ему не было бы так сложно.

Как все пережить?

Завершение отношений – словно маленькая метафорическая смерть. В этот момент человек проживает следующие стадии:



отрицание: "Это не могло произойти со мной"

злость: "Да как же так!"

торг: "Может, получится вернуть все как было?"

депрессия и поиск новых смыслов: "Ради чего все это и как жить дальше?"

принятие: "Я пережил(а) это, и меня ждет лучшее будущее"

Испытав горе, человек постепенно отпускает тяжелые эмоции и продолжает жизненное путешествие дальше. Но если он застревает в паре, в которой не нужен и нелюбим, самооценка неумолимо падает. Чем больше супруги привыкают, что живут не из любви, а по какой-то причине – жилье, деньги, желание никого не расстраивать, тем больше они теряют свою самоценность. Восстанавливать утраченное после такого гораздо тяжелее.

Чем меньше выстроенных связей и совместно нажитых ресурсов, тем проще говорить о завершении отношений. После подобного диалога уже пара проживает те же стадии, о которых мы поговорили выше. При этом многие боятся эмоций партнера или что он не отпустит, и расстаются по СМС. Однако если вы цените человека и благодарите его за время вместе, то попробуйте все же поговорить. Это не уменьшит боль, но если бывшие возлюбленные увидят друг друга на улице, то у них не возникнет желания просто пройти мимо или сделать вид, что не узнали друг друга.

Сохраняйте уважение к друг другу и говорите о своих чувствах, даже если они угасли. Каждый заслуживает быть счастливым – пусть даже в других отношениях.

