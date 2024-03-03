Ляпнул лишнее: какие слова ни в коем случае нельзя говорить женщинам

Грубость, обесценивание смыслов, высмеивание проблемы, обвинения – с этим сталкиваются многие женщины. Причем некоторым приходится терпеть подобное практически ежедневно. Какие фразы разрушают прекрасную половину человечества, знает психолог, гештальт-терапевт и ведущая групп Анна Девятка.

Критика внешности

Ранящие слова в адрес женщин порой прилетают от самых близких. При этом она должна сохранить образ нежной и понимающей – то есть быть мудрее. Но в итоге женщины терпят, а затем не выдерживают и либо резко рвут отношения с обидчиками, либо прощаются со своей самооценкой: "Ругают, значит, любят, обращают внимание".

Хочешь сделать комплимент – скажи, как она хорошо выглядит. Обрати внимание на серьги, прическу, платье. Хочешь уколоть – назови "серой мышью" или "старым чулком". Чувствительность к оценке внешнего вида у женщин заложена на подсознательном уровне и связана с воспитанием. Поэтому, если она не следит за собой – как правило, это симптом, что у нее недостаточно сил или денег либо слишком большая перегрузка на работе.

К сожалению, бывает так, что партнер женщины хочет самоутвердиться за счет критики в ее адрес. В таких ситуациях он сразу раздает директивные указания: "Опять ты эту тряпку надела, смени ее! А лучше обнови гардероб!" Или: "Ты растеклась как кисель, займись спортом!" В каждой фразе сквозят агрессия и обвинение в том, что женщина сама виновата в собственных внешних недостатках. Она считывает это как послание "ты мне не нравишься" и чувствует себя отверженной.

"Муж мне сказал: "Иди встань на весы!" Как будто сама не знаю, что располнела! У меня есть зеркало, есть одежда, которая просто лежит в шкафу и ждет, пока я похудею. Только критикует – лучше бы помог", – рассказала Алина.

Но поддержки здесь ждать неоткуда. Ведь фокусируя внимание на недостатках Алины, супруг снимает с себя ответственность и не желает участвовать в ее проблеме. Если бы он действительно хотел помочь, то беспокоился бы о здоровье жены, качестве ее питания, режиме сна и отдыха, соразмерности нагрузки – все эти параметры влияют на вес. И чтобы женщина занялась собой, ей в первую очередь нужны время на себя и любящие глаза напротив. А не ощущение "я и баба, я и бык" вкупе с давлением, что еще и нужно не забыть похудеть.

Кооперация с противником

Практически каждому мужчине знакома ситуация, когда женщина выговаривается о том, что ее возмутило. Делится подробностями, чувствует себя окрыленной и безгранично правой. И вот она ждет от супруга "я тебя понимаю, ты молодец, мы это переживем", но в ответ получает совсем другое.

Елена жаловалась супругу на свою подругу: та подсмотрела у нее платье по скидке и купила такое же. Для девушки это трагедия – по ее мнению, вещь теперь можно выбросить. Ведь мама с детства учила Елену, что нужно отличаться от других, и даже перешивала ей одежду так, чтобы ни у кого не было похожей. Муж стойко слушал почти получасовой монолог жены, но в процессе ему надоело и он начал мысленно отвлекаться. А Елена разошлась, и в ход пошли обвинения подруги во всех грехах. Мужчина не выдержал.

"Слушай, ее тоже можно понять. А ты уже перебарщиваешь, давай успокойся", – сказал он жене, на что предсказуемо получил в ответ вспышку гнева и глубочайшую обиду.

Мужчина убежден, что все сделал правильно, но это не так. Вот те ошибки, которые он допустил в разговоре.

Мужу Елены было неинтересно, он слушал супругу вполуха.

Увидев поведение мужчины, она начала злиться и на него, что вдобавок подогрело злость на подругу. Это разогнало ее до аффекта, когда нужно выговориться и убедить себя в своей правоте. Подсознательно женщине не стало легче, но хотя бы на время она выплеснула бы негативную энергию.

Мужчина резко вернулся в диалог не потому, что он озаботился состоянием жены, а из-за того, что ему надоело слушать.

Муж встал на сторону противника супруги, дав понять, что вообще-то не права именно она.

Все это увеличивает эмоциональную дистанцию между партнерами и действует словно ушат холодной воды. Агрессия при этом перенаправляется внутрь пары. Можно ли было избежать конфликта? Нет, так как изначально ситуация была накалена. При этом были все шансы не растягивать его надолго. Достаточно поддержать супругу и уже после предложить взглянуть на ситуацию с другой стороны, если это актуально.

Оскорбления

Брань в адрес женщины обычно есть в парах, где она не способна постоять за себя. Кто-то боится своего партнера, кто-то надеется, что он одумается, а кто-то просто не знает, что делать.

В целом бранная речь больше свойственна людям с небольшим словарным запасом, неспособным совладать со своими эмоциями и совершенно не заботящимся о состоянии других. Если говорить как есть, в пример в Сети тут же приводят забулдыг. Одновременно с этим считается, что мат усиливает речь. Вспомните ситуации, когда после эмоционально насыщенного жесткого монолога лентяи начинали работать, а хулиганы отступали в угол – ведь это понятный для них язык. По правде говоря, сквернословие становится модным еще в школе, и эта привычка может перетечь во взрослую жизнь – особенно если никто не скажет, что так нельзя.

Когда брань летит в адрес женщины, это нужно пресекать сразу и не ждать, что партнер изменится самостоятельно. Должна быть четкая граница: "Со мной так нельзя". Если ее не обозначать, оппоненту намного проще оскорбить, чем подумать, что именно провоцирует такую реакцию. "Назову ее дурой – пусть отстанет".

Обращаюсь к женщинам: сквернословие – не что иное, как агрессия. Возможно, она обращена даже не к вам, но вот вымещена именно на вас. Единственно правильный ответ должен быть симметричным: "Не смей так со мной говорить, я достойна уважения. Извинись и больше так не делай".

Результат для профилактики можно закрепить дополнительной работой на осознание случившегося, дабы человек точно понял, что с вами подобное недопустимо. Причем сделать это надо сразу, пока мат в отношениях не стал нормой. Если же ситуация затянулась, ее нужно смотреть системно при поддержке психолога.

"Ты меня спровоцировала"

Обычно эта фраза подается вместе с газлайтингом "тебе кажется" и под соусом "это ты виновата, а я жертва обстоятельств".

Расчет мужчины в подобных случаях состоит в том, что он заранее знает триггерные точки женщины – за счет чего ее можно вывести из себя. Когда ему нужно поманипулировать, начинает на них нажимать – естественно, без предупреждения. Женщина реагирует как свойственно ее характеру, после чего партнеру остается принять позу подбитого воина, для пущей красоты потереть глаза луком, чтобы пошли слезы, и прикрыть выдуманные раны бинтом. Выглядит красиво и впечатляюще, с большой выгодой для мужчины.

Поэтому, как только женщина услышит фразу "ты меня спровоцировала", ей следует помнить – все ровно наоборот. Как только она это поймет, станет ясно: он хочет ей попользоваться, а до нее как до личности дела нет. В такой ситуации стоит попробовать не поддаваться на провокации, а наблюдать, что будет, если занять позицию: "Дорогой, не понимаю, чего ты хочешь, но давай сам".

"Забудь об этом или успокойся"

Обесценивание собственных переживаний и желаний – то, что сами мужчины зачастую делают с собой каждый день. Так и говорят: "Нет слова "хочу", есть "надо". Возможно, это воспитание или чрезмерная фокусировка на достижении цели – причин может быть много. Бросая женщине "забудь об этом", когда любимая рассказывает о своих планах, мужчина обозначает границы реальности. Но это разбивает ей сердце: "Как можно забыть о своих желаниях?"

Эмоции помогают мобилизовать энергию к действию, прожить насыщенные моменты, переработать новую информацию и впечатления. Останавливать это – все равно что сливать бензин из машины в надежде, что так будет лучше. Психологи рекомендуют не бояться своих чувств. И если что-то переживается как особенно важное, ни в коем случае нельзя затыкать себя или другого. Вместо этого лучше спросить: чего я хочу и как это вижу? Что меня особенно цепляет? В общем, уделить внимание себе и признать ценность того, что волнует.

Индивидуальные триггеры





В зависимости от характера, темперамента и амбициозности женщины могут появляться ее личные триггеры. Иногда это целые темы, на которые наложено табу, например деньги. Попробуйте спросить у разных женщин, сколько они тратят, и увидите совершенно противоположные реакции.

Есть женщины, которые слишком болезненно реагируют, когда их перебивают или недостаточно внимательно слушают. Кто-то готов спорить до последнего, что блинчики нельзя называть панкейками. Это ранит их душу, потому что в России, где отмечают Масленицу, подобное просто неэтично. А у кого-то срабатывает триггер, когда их с кем-то сравнивают. Для них слова "она устроилась на работу лучше, чем у тебя" вызывают обиду, а не желание конкурировать со знакомой.

Как ни крути, к прекрасной половине человечества нужно проявлять уважение и внимание. Стоит вдумчиво относиться к ее мыслям и чувствам, ведь это только бумага все стерпит, а вот женщина – нет.