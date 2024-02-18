Человек-невидимка: почему окружающие перестают нас замечать

"Доктор, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, меня никто не замечает". Врач: "Следующий!" Этот старый анекдот, если отбросить улыбки, отражает боль и недоумение тех, кто оказывался в подобной ситуации. Быть проигнорированным очень тяжело: актуализируется страх одиночества и саморазрушения. Что делать, если вами умышленно пренебрегают, знает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Взгляд мимо

"Я говорю – ноль внимания, как будто сама с собой беседую", – переживала 27-летняя Олеся, рассказывая о субботних ужинах у родителей, к которым она приходит раз в неделю. Девушка живет отдельно, в отличие от ее младшей сестры Яны. Но, по мнению родителей, она более перспективна – потому что послушна.

"Когда мою идею подхватывает сестра, родители ее хвалят. Говорят, какая она умная, гордятся ей. Я не понимаю, почему они относятся ко мне так, будто я не существую?" – говорила Олеся.

В семье, как и в любом другом коллективе, существует система отношений, в которой все ранжируются по степени близости. Послушные, "удобные" дети находятся в тесном переплетении с родителями. А претендующие на свою точку зрения и стиль жизни – на отдалении от них, на длинной ниточке. И с помощью игнорирования родители дергают за нее, тем самым напоминая: "Какой бы самостоятельной ты не была, тебе нужна наша любовь – заслужи ее".

Игнорирование – это тоже способ выразить свое отношение к кому-то, умышленно оставляя без внимания. Для психики это намного сложнее, чем чувствовать злость по отношению к себе. Ведь сильные эмоции показывают: ты не нравишься, но ты существуешь. А пренебрежительный взгляд мимо или другие способы игнорирования ставят в тупик: неужели я невидимка?

Если Олеся не выдержит давления, то примет правила игры "вы главные, я буду подчиняться". В награду за это родители начнут хвалить и прислушиваться к ее мнению, потому что изначально сами скажут ей, что думать и как говорить. Грустная история, направленная на то, чтобы держать детей при себе, не отпуская во взрослую жизнь.

Поддержать себя

Игнорировать могут не только в семье, но и в любом другом коллективе. В такой ситуации важно организовать себе поддержку. Это создаст ресурс для того, чтобы выдержать травму отверженного, в которой человек чувствует себя недостойным, нелюбимым, ненужным.

Поддержка складывается из нескольких компонентов. В первую очередь, чтобы самооценка не проваливалась в яму безнадежности, вспомните, есть ли в окружении те, кто уважает ваше мнение. Обычно это друзья или братья и сестры, которые поддерживают и понимают, что происходит. Для них вы заметны, и это дает устойчивую базу, чтобы знать: я – хороший и кому-то нравлюсь.

Следующая составляющая поддержки себя – конкретика. Определите, от кого именно вам нужно внимание? Обычно, когда люди говорят, что их не замечают все, на самом деле они имеют в виду конкретную значимую для них фигуру. Это может быть начальник, симпатичный коллега или родители. Сформулируйте для себя, какое внимание вам хочется от них получить.

Представьте, что будет, когда это произойдет. Как это повлияет на ваше эмоциональное состояние, будет ли приятно? Некоторые вроде как хотят быть заметными, но в то же время боятся этого. Проверьте, не относитесь ли вы к этой категории?

Поддержкой также является личная активность. Некоторые замирают в ожидании, пока их заметят, но при этом сидят в сторонке, не привлекая внимания. К сожалению, это следствие детско-родительского опыта, когда ребенок ждал, пока мама освободится и займется им. Люди бывают настолько заняты, что совершенно не хотят тратить силы на других. Поэтому потребность во внимании нужно самим обозначить с помощью слов и приглашения в диалог.

Самое же главное – цените ваши чувства и верьте им. Если хочется быть замеченным, ощущается голод по обратной связи, теплу или уважению от других – это важно. Вы распознаете свою потребность – это первый шаг к ее удовлетворению.

Карьерный игнор

Майе 30, и она сделала себя сама. Девушка работала с утра до ночи и была на хорошем счету у руководства. Только вот спасибо ей никто не говорил, и поэтому она чувствовала себя незаметным винтиком в системе.

"Я так стараюсь, несу ответственность за сложные проекты, помогаю коллегам, ко мне можно прийти в любой момент. Но для них меня все равно будто нет", – опустошена Майя.

В подобной ситуации стоит попробовать осмыслить происходящее и ответить на вопросы: как вы объясняете для себя то, что вас не замечают? Какая в этом есть причина? Можно поэкспериментировать, меняя какие-то элементы предъявления себя и анализируя, что из этого получается.

Кроме того, стоит собрать обратную связь от тех, с кем общаетесь, и узнать их мнение насчет происходящего. Порой человек много говорит и участвует в разных процессах, но все равно чувствует себя невидимым. Он настолько приучил других к своей готовности прийти на помощь, что никому и в голову не придет поинтересоваться его делами.

Короткие вопросы в духе "как сам?" и "чем тебе помочь?" способны раскрасить мир человека в яркие цвета и осветить сердце радостью. Обратная связь даст людям понимание, что вы нуждаетесь во внимании. Это также является способом рассказать о своих потребностях в эмоциональных поглаживаниях, уважении и признании значимости.