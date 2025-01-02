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Новости

02 января, 22:45

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В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей

В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей

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Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году. Животные прибыли со всех концов мира, в том числе новые снежные барсы – самка Дайна из Франции и самец Унцик из Чехии.

Кроме того, впервые за 10 лет в Московский зоопарк приехал гигантский осьминог. С 2024 года понаблюдать за животными можно и из дома, так как Московский зоопарк запустил видеотрансляции из вольеров десяти видов животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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