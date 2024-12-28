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28 декабря, 18:42

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"Москвариум" закончит работать раньше обычного 31 декабря

"Москвариум" изменит график работы 31 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

"Москвариум" на ВДНХ 31 декабря будет работать до 19:00, сообщается в телеграм-канале площадки.

Посетители могут купить билеты и войти до 18:00. В первый день января "Москвариум" начнет работать в 11:00, а во все остальные дни он будет открыт с 10:00 до 22:00, вход до 21:00, говорится в публикации.

Также с 29 декабря по 8 января для посетителей с детьми будет доступна крытая зона для хранения колясок слева от главного входа.

Между тем Московский зоопарк 31 декабря также изменит свой график работы. Он будет открыт с 09:00 до 15:00. Терминалы и дежурные кассы закроются в 14:00. С 1 по 8 января зоосад будет работать в прежнем режиме.

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