24 декабря, 15:04Город
Парк "Лосиный остров" изменит график работы в новогодние каникулы
Фото: телеграм-канал Нацпарк "Лосиный остров"
Национальный парк "Лосиный остров" изменит график работы в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба учреждения в телеграм-канале.
Так, 30 и 31 декабря, а также 1 января экологические центры и call-центр парка работать не будут. С 2 по 8 января Лосиная биостанция и дендрарий станут работать по графику выходного дня. Вход и покупка билетов – с 10:00 до 14:30, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, для групп необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 323-88-85.
Между тем в столице в новогодние каникулы линии общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме, и граждане смогут обращаться туда круглосуточно. Операторы подскажут, как получить ту или иную услугу, примут заявку на вызов мастера, а также расскажут о графике работы общественного транспорта.
Также москвичи для решения своих вопросов могут воспользоваться порталом mos.ru, на котором доступно свыше 420 сервисов.
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