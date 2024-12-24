Парк "Лосиный остров" изменит график работы в новогодние каникулы

Фото: телеграм-канал Нацпарк "Лосиный остров"

Национальный парк "Лосиный остров" изменит график работы в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба учреждения в телеграм-канале.

Так, 30 и 31 декабря, а также 1 января экологические центры и call-центр парка работать не будут. С 2 по 8 января Лосиная биостанция и дендрарий станут работать по графику выходного дня. Вход и покупка билетов – с 10:00 до 14:30, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для групп необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 323-88-85.

Между тем в столице в новогодние каникулы линии общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме, и граждане смогут обращаться туда круглосуточно. Операторы подскажут, как получить ту или иную услугу, примут заявку на вызов мастера, а также расскажут о графике работы общественного транспорта.

Также москвичи для решения своих вопросов могут воспользоваться порталом mos.ru, на котором доступно свыше 420 сервисов.