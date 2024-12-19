Дарвиновский музей изменит график работы в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Государственный Дарвиновский музей изменит график работы с 30 декабря на фоне новогодних праздников, сообщает пресс-служба музея.

Так, 30 декабря, 1 и 6 января музей будет закрыт для посещения. 31 декабря учреждение примет посетителей с 10:00 до 16:00.

Однако уже 2 января выставочные залы возобновят работу. До 5 января включительно жители и гости столицы смогут сходить на выставки. В штатном графике музей начнет работу с 7 января.

Между тем Музей Победы продлит время работы на время новогодних праздников. С 21 декабря 2024 года по 12 января 2025-го график работы будет длиться с 09:40 до 22:00. Кроме того, 31 декабря площадка ждет посетителей до 15:00, а 1 января станет выходным днем.