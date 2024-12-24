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24 декабря, 07:00

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Общегородской контакт-центр столицы будет работать в праздники в обычном режиме

Общегородской контакт-центр столицы будет работать в праздники в обычном режиме

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В Москве в новогодние каникулы горячие линии общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме. Жители столицы смогут обращаться туда круглосуточно.

Операторы подскажут, как получить интересующую услугу, примут заявку на вызов мастера, а также проинформируют о графике работы общественного транспорта. Решить свои вопросы можно будет и онлайн. Для этого необходимо воспользоваться сайтом mos.ru. Там горожанам доступно больше 420 сервисов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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