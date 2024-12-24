Врач Сухорукова: в новогоднюю ночь можно съесть не более 150 граммов оливье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Безопасной порцией традиционных новогодних салатов оливье и селедки под шубой является 100–150 граммов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.

Врач подчеркнула, что порция салатов зависит от количества других блюд на новогоднем столе, в составе которых есть майонез.

"Если в ходе приготовления блюд вы отработали новогоднее меню на 100% и намерены попробовать все, что стоит на столе, то рекомендуемая порция салатов с майонезом будет весьма скромной – не более 100 граммов. Если же, кроме салата оливье и селедки под шубой, на столе нет ничего майонезного, тогда можно увеличить порцию до 150 граммов", – объяснила гастроэнтеролог.

Она добавила, что оливье и селедка под шубой – одни из самых калорийных блюд новогоднего стола.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.

