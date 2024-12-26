"Почта России" изменит график работы в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Почта России" изменит график работы в столичном регионе в период новогодних праздников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, 31 декабря круглосуточные отделения в Москве будут принимать клиентов до 21:00. Более 280 отделений, выдающих заказы с маркетплейсов, будут работать до 19:00.

Первый день января станет выходным для всех почтовых отделений в Московском регионе. Круглосуточные отделения возобновят работу с 10:00. Работа клиентских залов с 2 по 5 января будет осуществляться по установленному для каждого отделения графику.

В Рождество, 7 января, все отделения, кроме круглосуточных и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов, работать не будут. С 9 января все почтовые отделения в Москве и Подмосковье станут работать по обычному графику.

Кроме того, почтальоны в выходные дни не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Доставка пенсий и пособий в новогодние праздники проводится по согласованию с Соцфондом России по Москве и Московской области.

В период праздников график работы изменит и национальный парк "Лосиный остров". Экологические центры и call-центр парка не будут работать 30–31 декабря и 1 января. С 2 по 8 января Лосиная биостанция и дендрарий станут работать по графику выходного дня. Вход и покупка билетов будут осуществляться с 10:00 до 14:30.