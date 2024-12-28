Московский зоопарк изменит график работы 31 декабря

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Режим работы Московского зоопарка изменится 31 декабря. Соответствующую информацию разместила пресс-служба зоосада.

"31 декабря мы будем работать с 09:00 до 15:00. Терминалы, входы и дежурные кассы закрываются в 14:00. Ну а в Новом году зоопарк вернется в прежний режим работы. С 1 по 8 января мы ждем гостей с 09:00 до 17:00, как обычно. Терминалы, входы и дежурные кассы – до 16:00", – уточняется в публикации.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Ребята смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

