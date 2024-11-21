Daily Star: дельфин разговаривал сам с собой, чтобы избавиться от одиночества

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Дельфин в Балтийском море разговаривал сам с собой, чтобы избавиться от грусти и одиночества, передает Daily Star со ссылкой на исследование.

Самец, которого прозвали Делле, заинтересовал ученых своим необычным поведением. Он плавал в океане в одиночку. Специалисты отметили поведение Делле во время наблюдений в проливе Свендборгсунд, расположенном в Дании, далеко за пределами его обычного места обитания.

Афалины – социальные животные, которые общаются между собой с помощью характерных звуков. Однако Делле, похоже, использовал свой "фирменный свист" только для себя. С помощью устройств для записи звуков под водой исследователи изучили акустические сигналы, которые издавал дельфин.

Они обратили внимание, что его крики были удивительно громкими и разнообразными. При этом не было заметно, чтобы дельфин специально издавал эти звуки, так как в его поле зрения не было других дельфинов.

Хотя исследователи не могут дать однозначного ответа по ситуации Делле, они выдвигают гипотезу, что его внутренний диалог может быть реакцией на потребность в общении.

Между тем ученые из Университета Ростока выяснили, что дельфины, содержащиеся в неволе, могут чувствовать электрическое поле в воде при помощи специальных органов. Детеныши рождаются с двумя тонкими рядами усов, которые очень похожи на чувствительные к прикосновению усы тюленей.

Спустя время усы у маленьких афалин выпадают, однако у животного остаются на щеках ямочки. Именно изучение их структуры подтолкнуло ученых к мысли, что эти ямочки напоминают образования, с помощью которых акулы обнаруживают электрические поля других животных во время охоты.