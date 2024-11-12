В Великобритании рыбак нашел экзотическую рыбу на полуострове Ричард

Фото: falmouthpacket.co.uk/Mark Griffiths

Профессиональный рыбак Марк Гриффитс вместе с другом обнаружил редкого для Великобритании полосатого тунца на полуострове Ричард. Об этом сообщает Falmouth Packet.

Мужчины нашли наполовину мертвую рыбу на берегу и, осмотрев ее, предположили, что перед ними голубой тунец, который водится в водах рядом с графством Корнуолл. Однако Гриффитс начал подозревать, что это иной вид, после чего отправил фото в онлайн-группу любителей рыб. На форуме ему сообщили, что это именно полосатый тунец.

"Я слышал о них раньше, но никогда не думал, что они могут быть где-то поблизости от Великобритании", – добавил рыбак.

Британцы привезли полосатого тунца домой и взвесили его. Вес рыбы составил примерно девять килограммов.

"Это невероятно редкий вид; я думаю, это третий, найденный и зарегистрированный в Великобритании", – отметил Гриффитс.

Ранее отдыхающие нашли на берегу Эквадора трехметрового сельдяного короля. Речь идет об одной из самых необычных рыб Мирового океана. Сельдяные короли встречаются не часто, поскольку они являются глубоководными существами.

Власти увезли тушу огромной рыбы, однако посетители пляжа успели с ней сфотографироваться. Сельдяной король имеет змееобразное тело, а его длина может достигать 11 метров. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному.