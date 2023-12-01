Ученые доказали способность дельфинов чувствовать электричество

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Ученые из Университета Ростока выяснили, что дельфины, содержащиеся в неволе, могут чувствовать электрическое поле в воде при помощи специальных органов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Experimental Biology.

Там отметили, что детеныши дельфинов рождаются с двумя тонкими рядами усов, которые очень похожи на чувствительные к прикосновению усы тюленей. Спустя время усы у маленьких афалин выпадают, однако у животного остаются на щеках ямочки. Именно изучение их структуры подтолкнуло ученых к мысли, что эти ямочки напоминают образования, с помощью которых акулы обнаруживают электрические поля других животных во время охоты, указано в материале.

По информации зарубежного журнала, для начала исследователи проверили чувствительность к различным электрическим полям двух дельфинов – Донны и Долли. Их научили опираться челюстью на металлический стержень, погруженный в воду, и уплывать в течение пяти секунд после пропускания через него тока. Напряжение электрического поля постепенно снижали с 500 до 2 микровольт на сантиметр. Выяснилось, что Донна чувствительна к электрическим полям напряженностью до 2,4 микровольта на сантиметр, а Долли – до 5,5 микровольта на сантиметр.

Ученые предположили, что такая способность нужна хищным дельфинам, чтобы находить добычу по электрическим полям, издаваемым животными. Однако электрические поля, которые создают рыбы, колеблются из-за пульсирующих движений жабр. Дальнейший эксперимент показал, что дельфины воспринимают и переменные поля, но к ним они менее чувствительны. Чувствительность к слабым электрическим полям помогает афалинам искать рыбу, спрятанную в донных отложениях, считают ученые.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вводящий запрет на вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях с 1 сентября следующего года. Исключение – добыча на основании решений комиссии, которые должно утвердить правительство РФ.

По мнению депутатов, такой запрет поспособствует снижению браконьерства и незаконного оборота китов и дельфинов. До этого планировалось, что закон начнет действовать с 1 января этого года.

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