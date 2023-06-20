ГД приняла закон о запрете вылова морских млекопитающих с сентября 2024 года

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит запрет на вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях с 1 сентября 2024 года. Исключением является добыча на основании решений комиссии, которые должно утвердить правительство, сообщает РИА Новости.

Решения комиссии должны быть опубликованы на сайте Минсельхоза РФ в пятидневный срок. Согласно закону, выловленные водные биоресурсы должны применять в учебном процессе образовательные и научные организации, а в культурно-просветительской сфере их должны использовать организации культуры. Законопроект внесла группа парламентариев от "Единой России".

По их мнению, такой запрет поможет уменьшить браконьерство и незаконный оборот китов и дельфинов. До этого планировалось, что закон начнет действовать с 1 января этого года.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что Россия является страной, где сохраняется отлов косаток и белух для развлечений.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестные выбрасывают четырех дельфинов в Черное море на пляже в Севастополе. Позже информацию об этом подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе.

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