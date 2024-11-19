Полностью черный пингвин попал в объектив фотографа на юге Атлантического океана

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/yves_adams

Редкого черного пингвина заметили на юге Атлантического океана. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам фотографа Ива Адамса, он был в заливе Сент-Эндрюс, когда коллега рассказал ему об увиденном в этом районе полностью черном пингвине. После этого Адамс поспешил на пляж, прежде чем животное затерялось среди стаи.

Шанс встретить полностью черного пингвина – 1 к 100 тысячам, уточнил бельгиец. В то же время они более уязвимы перед хищниками и заметны в воде. Фотограф выразил надежду, что этот редкий вид увидят и другие путешественники.

Ранее профессиональный рыбак Марк Гриффитс вместе с другом обнаружил редкого для Великобритании полосатого тунца на полуострове Ричард. Наполовину мертвую рыбу мужчины нашли на берегу, предположив, что это голубой тунец, который водится в водах рядом с графством Корнуолл.

Однако после отправки Гриффитсом фотографии в онлайн-группу любителей рыб выяснилось, что перед ними был именно полосатый тунец.