Тематическая выставка появится в Останкинской телебашне на китайский Новый год

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тематическая выставка и особая подсветка появятся на Останкинской телебашне в честь китайского Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу башни.

В период с 28 января по 9 февраля башня примет участие в фестивале "Китайский Новый год в Москве", в рамках которого жителей и гостей столицы познакомят с искусством и культурой страны.

"В пешеходной галерее башни откроется тематическая выставка. Экспозиция включает 35 картин в стиле традиционной китайской живописи гохуа в жанрах "горы и вода" и "цветы и птицы", – отметила пресс-служба.

29 января в 14:00 состоится мастер-класс, на котором все желающие смогут создать картину с символом весны – цветущей веткой сливы мэйхуа. Кроме того, в меню ресторана "Седьмое небо" в серебряном зале появится новый десерт – медовик с изображением дракона.

В преддверии праздника панорамные окна ресторанного комплекса украсит роспись в праздничной тематике. Также фасад башни покажет поздравление и символ 2025 года – зеленую деревянную змею.

"В последние годы Китай лидирует по количеству посетителей телебашни среди стран дальнего зарубежья. Туристы с интересом посещают высочайшую башню России и Европы и делятся впечатлениями в социальных сетях", – обратила внимание пресс-служба.

Между тем в Ботаническом саду "Аптекарский огород" тоже готовятся к фестивалю в честь китайского Нового года. Там уже появились сотни красных фонариков, гирлянды и драконы. Праздник будут отмечать с 23 января по 16 марта.