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23 января, 12:30

Город

Москвичам показали кадры, на которых медведь грызет елку в столичном зоопарке

Москвичам показали кадры, на которых медведь грызет елку в столичном зоопарке

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичам показали кадры, на которых медведь грызет елку в столичном зоопарке. После Нового года животным передали нераспроданные деревья. Некоторые из них используют елки также для игры и самомассажа.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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