22 января, 13:30Город
Москвичи показали кадры, на которых лиса перебежала дорогу в Сокольниках
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
В Сокольниках телезрители заметили лису. Она перебежала дорогу в неположенном месте и продолжила путь по парку.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.