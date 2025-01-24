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24 января, 11:30

Общество

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о юбилейных мероприятиях университета

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о юбилейных мероприятиях университета

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Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о праздновании 270-летия университета. По его словам, юбилей стал государственным праздником, указ о его проведении подписал Владимир Путин.

Кульминацией торжеств станет театрализованное представление в Кремлевском дворце съездов, на котором ожидают около семи тысяч участников и сотни гостей из-за рубежа.

Большое интервью с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова Виктором Садовничим выйдет в пятницу, 24 января, в эфире телеканала Москва 24.

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